日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30 予想21.2万件前回20.5万件（新規失業保険申請件数) 予想184.9万件前回185.7万件（継続受給者数)