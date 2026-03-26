米国防総省はイランに対する「最終的な打撃」を準備している＝報道 報道によると、米国防総省はイランに対する「最終的な打撃」を準備しており、大規模な爆撃作戦、地上作戦、ホルムズ海峡の主要な戦略的島々の占領など、軍事的な選択肢を検討している。検討されている選択肢には、侵攻や封鎖などが含まれている。