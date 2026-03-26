新規失業保険申請件数（03/15 - 03/21）21:30 結果21.0万件 予想21.2万件前回20.5万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（03/08 - 03/14） 結果181.9万件 予想184.9万件前回185.1万件（185.7万件から修正）（継続受給者数)