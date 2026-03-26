ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は26日に予選3日目が行われた。今節の佐賀勢は2勝を挙げて得点率トップに躍り出た峰竜太や末永、定松たちの活躍が目立つ。山田康二（38＝佐賀）も負けられないとばかりに、3日目6Rでは4コースから2番差しを決めると、スルスルと伸びて2着を確保した。「苦しい展開だったけど、あそこを乗り越えられているし出足、回り足は良かった」と舟足を評価する。エンジンは複勝率