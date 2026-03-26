ユーチューバー・ヒカル（34）が26日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、元妻で実業家・進撃のノア（31）との関係について言及した。ヒカルは20日にユーチューバー・エミリンのYouTubeチャンネルにゲスト出演し、新恋人の存在を公表。「凄く献身的。こんな人に今まで出会ったことがなかった」といい「珍しく俺はこの人を失いたくないというか、フラれたくないなって」と熱弁していた。ファンからの投稿に答