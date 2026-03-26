私たちの天の川銀河（銀河系）の中心部には巨大なブラックホール「いて座A*（Aスター）」があります。これは銀河中心部を公転する天体の軌道解析や、「EHT（イベント・ホライズン・テレスコープ）」による撮影画像の成果によって、ほぼ確定の説となっています。しかしながら、ブラックホールはその性質を現代物理学の理論では完全に描くことができない存在であることから、正体はブラックホールに見える別の天体であるとする説も根