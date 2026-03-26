【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝阿部真司】イランの軍事情報に詳しいタスニム通信は２６日、米国がイランに提示した戦闘終結に向けた１５項目の計画案に対し、攻撃の中止やホルムズ海峡での主権行使などイラン側の要求事項を示し、米側の回答を求めていると報じた。イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶは２５日、イラン高官の話として、計画案を拒否すると伝えた。攻撃中止など五つの要求に応じなければ交渉はしないとしているが