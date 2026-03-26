ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」は26日に予選3日目が行われた。上田龍星（30＝大阪）が会心の走りを披露した。3日目1Rでイン先マイも3コースの磯部誠に捲り差されて2番手へ。だが、2M全速で粘ると2周2Mで差し逆転。続く5Rは4コースから捲り差して連勝を飾った。「バランスが取れていい。体感は重いけど足自体はいい。微調整してその部分を上積みしたい。1走目が終わってからこっちかなというのが見つ