DJI JAPAN 株式会社は3月26日（木）、360°撮影に対応するドローン「Avata 360」を発表。同日より直販サイトおよび認定ストアで予約受け付けを開始し、4月9日（木）より順次発売する。価格は7万7,330円から。 360°の8K/60fps記録を可能とするドローン。Avataシリーズに属するモデルで、既存モデルの「DJI Avata 2」と同様にゴーグルとモーションコントローラーでFPVによる没入感の