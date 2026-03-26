不倫はダメだとわかっているのに。既婚者でも誘われると悪い気はしなくて▶▶この作品を最初から読む美容室で店長として働くミカンは、2年付き合った彼氏と別れたばかり。傷心のまま迎えた仕事納めの日、常連客で友人のマミが夫のタケオと帰っていく幸せそうな姿を羨ましい気持ちで見送ります。「彼氏がほしい！」新年早々、女友達との飲み会で嘆くミカン。するとスマホに「迎えに行くからうちで飲まない？」とメッセー