【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが3月25日、アメーバオフィシャルブログを更新。ファッション誌『GINZA』のWEB特集「のんと〈セザンヌ〉の、パリで過ごす一日」の撮影カットを公開した。 ■特集では、のんがパリの日常を体現 この日、「日々のドレス」と題してブログを更新したのんは、フランス発のブランド「Sezane（セザンヌ）」（Sezaneの最初の「e」は、アキュートアクセントありが正式表記）をま