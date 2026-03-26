26日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、28日（土）にOPEN HOUSE ARENA OTAで開催されるSVリーグ女子第21節GAME1のアランマーレ山形戦に、タレントのJOYさんが出演すると発表した。クラブ公式Xが伝えている。 JOYさんは群馬県高崎市出身で、ファッションモデルやタレント、コメンテーターなど幅広いジャンルで活躍している。今回は1月10日に開