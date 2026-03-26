ダイハツ工業はブレーキから停止までの距離が長くなることを招きかねない不具合があるとして、「ムーヴ」や「ウェイク」など、およそ40万台のリコールを国土交通省に届け出ました。リコール対象は、「ムーヴ」や「ウェイク」など5車種で、合わせて40万5963台にのぼります。原因は、フロントガラス下の「カウルルーバー」と呼ばれる部品の取り付けが不十分だったことです。部品のすき間から雨水が漏れると、「ブレーキブースタ」に