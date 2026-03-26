ノックを受ける横浜ＤｅＮＡの内野陣＝横浜（立石祐志写す）プロ野球は２７日、セ、パ両リーグが開幕する。２８年ぶりのリーグ制覇を目指す横浜ＤｅＮＡは、本拠地横浜スタジアムでヤクルトを迎える。試合は午後６時半開始。横浜ＤｅＮＡは相川亮二新監督（４９）の下、新主将の筒香嘉智内野手（３４）を中心にチーム力強化を図ってきた。昨季はリーグ最多勝利をマークした東克樹投手（３０）が先発予定で、チームとして３年