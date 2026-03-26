今季から巨人の新キャプテンに就任した岸田行倫捕手（２９）が２６日に、翌２７日の開幕戦（対阪神＝東京ドーム）に向けて意気込みを語った。岸田は、開幕スタメンの可能性が高いことについて「初めてなんで、本当に緊張感がありますし、責任感も沸いてます。でも、開幕戦から出るっていうことをしっかり目標にしてやってきたことなんで。そこは本当に素直にうれしいことだなと思います」と笑みを浮かべた。新人開幕投手の竹