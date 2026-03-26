巨人の坂本勇人内野手（３７）が２６日、開幕戦前日の全体練習に参加。穏やかな表情で汗を流し、最終調整に余念がなかった。昨季は打撃不振に苦しみ、２度の二軍落ちを経験。後半戦では不慣れな代打での出場機会が増え、最終的に６２試合出場、打率２割８厘、３本塁打、２２打点の成績にとどまった。プロ２０年目のシーズンに臨む背番号６は「キャンプからしっかりやってきた」とここまでの取り組みに自信をのぞかせる。言葉