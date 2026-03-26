日本維新の会の藤田文武共同代表が２６日、東京・港区のＪＲ新橋駅前で街頭演説会を行った。自民党と連立政権を樹立し５か月が経過。２３日には与党となって初の党大会を開催し、訪米中の高市早苗首相からビデオメッセージが寄せられた。その中で高市首相から吉田松陰の「朋友相交わるは善道を以て忠告すること固よりなり」という言葉を送られた。友人同士であればお互いに真心をもって忠告し善に導き合うことは当然のこととい