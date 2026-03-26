大阪・ＭＢＳラジオは２６日、同局内で改編会見を行い、歌舞伎役者の片岡愛之助がラジオパーソナリティーに初挑戦する新番組「信和グループプレゼンツ片岡愛之助の愛がいっぱい」（土曜午後９時３０分）を４月４日から放送すると発表した。愛之助を起用するきっかけについて同局編成局長の虎松英樹氏は「愛之助さんがラジオに興味を持っているという話を聞いて、われわれとしてもオファーするチャンスは通常はないわけで、可