「この子と、もう会話ができないのかと思った」――ともさかりえが24日放送の『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15〜)で明かしたのは、反抗期の息子と向き合った日々だった。舌打ちやため息で返される毎日に戸惑いながらも、1人で子育てを続けた過去。そして21歳になった息子から初めて聞いた“本音”に、思わず涙を流す場面も。シングルマザーとして歩んできた時間と、その胸の内を語った。ともさかりえ24日放送の『夫が寝たあとに』