【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―阪神・村上頌樹（１８時１５分・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・東克樹―ヤクルト・吉村貢司郎（１８時３０分・横浜）◆広島・床田寛樹―中日・柳裕也（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆ロッテ・毛利海大―西武・渡辺勇太朗（１８時３０分・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・宮城大弥―楽天・荘司康誠（１８時３０分・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・上沢直之―日本