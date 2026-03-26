日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔さんが、２６日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極ＳＰ」に初出演した。この日は、東京都民に物申す「上京県民ＳＰ」のコーナーで広島県民代表として登場。 北海道と東京での飲食店で出されるホッケの違いに話が及ぶと、日本ハム時代に１０年以上北海道で過ごした中田さんは「東京で食べるホッケは、こういう言い方していいか分からないですけど、マズイです。北海道のはふっ