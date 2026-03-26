愛知県江南市に住む60代の男性が、ＳＮＳで知り合った人物に株の投資話を持ちかけられ、約4600万円をだまし取られました。 江南市に住む60代の男性は去年11月、インターネットで投資に関する広告にアクセスしたところ別のＳＮＳに誘導され、女性アシスタントを名乗る人物から株の投資話を持ちかけられました。 男性は、勧められたサイト上で利益が出ていたことから今年1月から3月までに株の購入費用や出金手数料