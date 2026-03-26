TK from 凛として時雨が、すでに発表されている12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー＜TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-＞の開催を発表した。本ツアーは、今年ソロ活動15周年を迎えるTK from 凛として時雨にとって日本武道館公演へとつながる重要なツアーとなる。タイトルに掲げられた＜生癖 -seiheki-＞が示すとおり、独自の感性と表現が凝縮された内容になりそうだ。さらに、先日には自身初と