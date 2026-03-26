“純愛”をコンセプトに掲げる新バンド・黒蜜が、二作目のリリックビデオ「黒髪彼女」を公開した。黒蜜は、5月23日（土）に東京・渋谷3会場で開催されるサーキットイベント＜MASKED 2026＞DAY2にて1stライブを行う新バンド。ライブ始動を前に、黒蜜の世界観を象徴する二作目のリリックビデオが解禁された。楽曲が描くのは、愛情の仮面を被った支配型の“純愛”。清楚な外見の裏で、束縛と監視を繰り返す“黒髪彼女”。「貴方のため