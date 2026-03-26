オリックス・岸田護監督が２６日、６年ぶりに開幕２軍スタートとなった杉本裕太郎外野手の早期復帰を待ち望んだ。慢性的な痛みがあった両膝の状態を考慮し、万全の状態で１軍復帰させることを優先。「（大きな決断？）そうですね。そりゃ、やってもらわないといけない選手ですし」と胸中を明かした。杉本にとって、両膝は３２本塁打で初の本塁打王に輝いた２１年から不安を抱えていた箇所。それでも、開幕４番で迎えた２５年は