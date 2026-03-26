２１日、走行中の懸垂式モノレール。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢3月26日】中国湖北省武漢市のハイテク産業集積地「中国光谷（オプティクスバレー）」で、観光開発が進んでいる。湖北省はこのほど、スーパーファクトリー、人工知能（AI）、低空観光をテーマとする3本の観光ルートを打ち出した。光電子情報やAI、スマート製造、「低空経済」（ドローンや小型航空機など低空域を活用した経済活動）といった産業の強み