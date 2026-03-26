きょう夕方、東京・中央区で、マンションの一室が焼ける火事がありました。部屋の住人はベランダ伝いに隣の部屋に移動して救助され、無事だったということです。きょう午後5時ごろ、中央区新富にある9階建てマンションの5階の一室から火が出ました。消防が駆けつけ、火はおよそ1時間後に消し止められ、1部屋、およそ20平方メートルが焼けました。この火事で住人1人が救助されましたが、けがはありませんでした。消防によりますと、