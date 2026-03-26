9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00〜9：00）の28日の放送回に、声優の東山奈央がゲスト出演することが決まった。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介同番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクの佐久間が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナ