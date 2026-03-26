理事会後に記者会見する日本陸連の田崎博道専務理事＝26日、東京都新宿区日本陸連は26日に理事会を開き、かねて暑熱対策や適切な運営の必要性を訴えてきた全国高校総体や全国中学校体育大会（全中）に関し、今後大会主催者に名を連ねるかどうか、現状では今後の見通しなどが不十分として、全国高等学校体育連盟や日本中学校体育連盟に4月末までの再回答を求めて判断すると決定した。当初、この日の理事会で決めるとしていた。