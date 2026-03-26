【パリ共同】2016年にフランスで筑波大生黒崎愛海さん＝当時（21）＝が行方不明になった事件で、南部リヨンの裁判所は26日、元交際相手のチリ人、ニコラス・セペダ被告（35）に終身刑を言い渡した。フランスメディアが伝えた。