山粼賢人さん、山田杏奈さん、眞栄田郷敦さん、矢本悠馬さん、中川大志さん、工藤阿須加さん、胗俊太郎さん、稲葉友さん、和田聰宏さん、勝矢さん、玉木宏さん、舘ひろしさん、片桐健滋監督の13名が、「映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』大ヒット御礼舞台挨拶」に登壇しました。 【写真を見る】【 山粼賢人 】眞栄田郷敦たちのパンプアップ詐欺に抗議「みんなやってんじゃん！」現場で飛び交う謎