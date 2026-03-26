イスラエル軍は26日、イランの革命防衛隊の海軍司令官を殺害したと発表しました。イスラエル軍は26日、イランの革命防衛隊の海軍司令官、アリレザ・タンギシリ氏をイスラエル軍が殺害したと発表しました。タンギシリ司令官は、イランが行っているホルムズ海峡の事実上の封鎖の責任者とされる人物です。イラン側はこの件についてまだ何も発表していませんが、イラン側が戦闘終結にむけて「侵略や暗殺の完全停止」を求める中で、新た