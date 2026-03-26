近年、問題視されているモバイルバッテリーの発火や爆発事故。主な原因は、圧迫や落下などによる外部衝撃、高温環境での使用、劣化加えて粗悪品の使用などで、異常発熱や膨張、ショートにより事故を引き起こしてしまう可能性があるそうです。そこで注目されているのが、安全性の高い“準固体バッテリー”を採用した次世代のモバイルバッテリーです。デジタルデバイスブランドのDIGI＋（デジプラス）から「DIGI+準固体電池モバイル