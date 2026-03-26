お笑い芸人のくまだまさしさんは3月25日、自身のInstagramを更新。娘の新しいヘアカラーを公開しました。【写真】くまだまさし、娘の新しい髪色にビックリ「金髪デビューおめでとうございます」くまださんは「驚いちゃったよー娘が金金金髪先生になってきちゃいましたー」とつづり、1枚の画像を投稿。肩甲骨あたりまで届く美しいストレートヘアを鮮やかなブロンドに染めた、娘の後ろ姿を披露しました。突然の変化に戸惑いながらも