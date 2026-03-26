適切な計算記号を見つけて式を完成させる「算数クイズ・初級編」！小学生で習う計算ルールをしっかり覚えていれば、すぐに答えにたどり着けるはずです。頭を柔らかくして挑戦してみてください。問題：□に入る計算記号は？次の式の□の中に「＋・−・×・÷」のいずれかを入れて、正しい式を完成させてください。8 □ 3 □ 2 = 22ヒント：計算結果が「22」と比較的大きな数字になっています。まずは「掛け算」をどこに入れるかから