標高165ｍの高さから、九十九島が一望できる「展海峰」。 展望台の下にある1ヘクタールほどの園地は今、一面に約15万本の菜の花 が咲き誇り、まるで黄色のじゅうたんのよう。 訪れる人々を楽しませています。 （子ども） 「きれい。お花が咲いているところ」 （佐世保市から） 「友達と一緒に菜の花を見て、お弁当食べて遊ぼうかなと(思って来た)。満開できれい。 このタイミングで良かった。(子どもが)の