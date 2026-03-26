【無印良品】知っていたら無印マニア!? 「世界の定番料理」3選無印良品メンバーを対象に、全品（※一部除外品あり）10％オフになる「無印良品週間」が、2026年3月20日〜30日（ネットストアは31日10時）まで開催中です。 そこで今回は、「無印良品週間」だからこそぜひ試してほしい、日本ではあまりなじみがないけれど絶品な“世界の定番料理” をご紹介。無印マニアの筆者が実際に食べて感動した、台湾、インド、タイ料理の3品を