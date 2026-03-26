俳優の片桐仁さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。次男の卒業式の写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】片桐仁の次男の個性的な卒業式コーデ「仁さんの子どもって感じ」片桐さんは「次男春太、中学卒業！！」とつづり、4枚の写真を投稿。次男のソロショットと片桐さん、妻、次男のスリーショットを載せています。次男は青いニット帽、ストライプジャケット、ネクタイという派手なコーディネート。三つ編みヘアからは