Q. 「筋肉量が減ると糖尿病リスクが上がる」って本当ですか？Q. 「最近、筋肉量が落ちると糖尿病になりやすいという話を聞きました。肥満体型ではありませんが、若い頃に比べて体を動かさなくなったせいか、筋肉量はかなり減ってしまったので少し心配です」A. 本当です。筋肉は血糖を消費する最大の器官です筋肉は、食事から摂取した糖（グルコース）を取り込み、エネルギーとして消費する最大の貯蔵庫・消費場所としての役割を担