3月25日、アメリカでドナルド・トランプ大統領の最新の支持率が36％と、2期目で最低となったことが伝えられ、日本でもさまざまな反応があふれた。【写真】「品位がなさすぎる」物議を醸している高市首相の“絶叫ダンス”姿「でもまだ支持率36％あるのか!? 自民党みたいなもんだな」「まだそんなに高いのか！ やってる事を考えたら10%台でも高いくらいだ」「トランプの失脚が世界の平和に繋がると思うので、最近唯一の朗報はトラ