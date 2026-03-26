料理愛好家でタレントの平野レミ（79）が25日放送のNHKEテレ「最後の講義」に出演。死期が近づいた夫でイラストレーターの和田誠さんの言葉を明かした。和田さんは週刊文春の表紙や、たばこのハイライトのパッケージなどもデザインした有名イラストレーター。2人は1972年に結婚。2人の子宝に恵まれたが、和田さんは2019年に肺炎で死去した。83歳だった。平野は「楽しい結婚生活がず〜っとあってさ、結局さ、男と女の人って