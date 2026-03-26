【漫画】本編を読む死亡フラグ――それは物語の中で登場人物に不幸が訪れる前触れとなるセリフや行動のことだ。本来は創作の世界で使われる言葉だが、コミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』の作者・白目みさえさんによると、育児中にも“言ってはいけない言葉”があるという……。みさえさんは精神科の心理カウンセラーとして働きながら、2児の母としても奮闘するワーキングママ。同作では、そんな彼女の慌ただし