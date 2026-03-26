26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が広島の若手野手に期待を寄せた。高木豊氏は「佐々木泰、平川、勝田、中村奨成、これをレギュラーにする年だと思うんですよ。新井監督は耐えなきゃいけないんですよ。外したりとかするよりも使い続ける。どんな壁も乗り越えさせる。そうなってくると、来年Aクラスにしますよ。それくらい楽しみな4選手」と期待を寄せる。