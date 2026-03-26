【DJI Avata 360】 4月発売予定 価格： 77,330円(機体単体) 116,380円（DJI RC 2付属) 159,830円(Fly Moreコンボ) 162,140円(Motion Fly Moreコンボ) DJIは新型ドローン「DJI Avata 360(以下、Avata 360)」を発表した。このドローンはDJIの360°カメラを搭載し、最新ドローンフォーマットで、空中での新しい飛行感覚、