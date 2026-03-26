ドバイレーシングクラブは２６日、ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）でライアン・ムーア騎手が全レースで乗り替わると、公式Ｘで発表した。同Ｘでは、「土曜日のジョッキー変更」として、２Ｒゴドルフィンマイル・Ｇ２（６）ザカムデンコルトはコナ・ビーズリー３ＲドバイゴールドＣ・Ｇ２（５）サンアンドラバーズはジェームズ・ドイル５Ｒアルクオーツスプリント・Ｇ１（５）カバーアップはデ