俳優の伊藤健太郎が２６日、映画「鬼の花嫁」（２７日公開、池田千尋監督）公開前夜祭舞台あいさつに出席した。原作は小説家・クレハ氏の同名作品で、富樫じゅん氏作画によるコミック版と合わせてシリーズ累計６５０万部を突破した大ヒット作。あやかし（怪物）と人間が共存する世界を舞台に、永瀬廉演じる鬼の一族の次期当主と、平凡な女子大生・東雲柚子（吉川愛）の恋愛ファンタジーだ。永瀬の印象を語る場面で、伊藤は「