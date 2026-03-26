新しい季節の始まりに、そっと背中を押してくれる香りが登場♡SHIRO PERFUMEから、春の空気感と前向きな気持ちを表現した「SUEDE MEMORIES（スエードメモリーズ）」が数量限定で発売されます。可憐な花々にスパイシーさを重ねた奥行きある香りは、新生活や新しい挑戦を迎える女性にぴったり。日常にさりげないときめきを添える、特別なフレグランスです♪ 春のはじまりを感じる香り 「SUEDE MEMORIES」