『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“バール”使い事務所で窃盗かレジには現金約500円」についてお伝えします。◇25日午前4時半ごろ、ガソリンスタンドに現れた黒い服装の2人。事務所のガラス扉をバールのようなもので破り、鍵を開けて侵入します。すると、2人はすぐさま室内を物色し始め、1人が何かを抱えて外に出ます。再びバールのようなものを持って戻りますが、今度は何かを持ち去る様子はなく、2