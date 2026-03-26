囲碁界の最高位のタイトルが移動した。芝野虎丸十段（２６）が２６日、一力遼棋聖（２８）を下して棋聖を初めて奪取した。穏やかな物腰の勝負師が、４連覇中の第一人者の牙城を崩した。午後４時１３分、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」の対局室で一力棋聖が頭を下げて投了し、熱戦が続いたシリーズが終わった。芝野新棋聖は「こういう結果になって自分でもびっくりしている」と語った。米ハワイ州で開幕した今シリーズは、