フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が２５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「痩せ体質になる食べ方ＳＰ」。元宝塚歌劇団の女優・遼河はるひは「黙って食べるｏｒしゃべりながら食べる」のどちらが痩せやすいか？という問題に「しゃべりながら食べる」が痩せやすいのでは？と推測した。遼河は「宝塚のときは（体重は）全く気にしてなかったんですよ。宝塚ってすごいダイエットして体型をキープしてそ